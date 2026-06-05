Wordt verkoop Brouwerij Haacht concreter?

Het verkoopproces van de groep boven Brouwerij Haacht zou zijn ingezet. Het bedrijf, dat aan een herstelplan werkt met een aangescherpte strategie, zegt verschillende opties te bekijken.

Op weg naar herstel

Verschillende bronnen melden aan zakenkrant De Tijd dat potentiële overnamekandidaten onlangs het dossier voor de verkoop van de biergroep Haacht kregen toegestuurd, met een uitnodiging om te bieden op de holding Finabra, hoofdaandeelhouder van het beursgenoteerde Co.Br.Ha. dat eigenaar is van de brouwerij- en vastgoedactiviteiten. Concurrenten als Duvel Moortgat of Heineken zouden interesse kunnen tonen, maar ook kapitaalfondsen en vastgoedinvesteerders voor wat de horecapanden betreft, schrijft de krant.

Het bedrijf, dat al enkele jaren in moeilijke financiële papieren zit, wil niet reageren op geruchten en zegt enkel dat het verschillende opties bekijkt, waaronder een verkoop, een fusie of een onafhankelijke koers. Dat is in wezen dezelfde boodschap die de brouwerijgroep van de familie Van der Kelen een jaar geleden op haar aandeelhoudersvergadering uitstuurde. Sindsdien trok het bedrijf Nils van Dam aan als externe CEO. Hij voert een strategisch transformatieplan uit dat het bedrijf tegen 2030 weer gezond moet maken.