Abercrombie & Fitch maakt comeback in Nederland

Kort nadat Abercrombie & Fitch zijn enige winkel in België sloot, keert het Amerikaanse modemerk terug naar Nederland: binnenkort opent een winkel aan de Kalverstraat in Amsterdam.

Vacatures

Tussen 2012 en 2022 had Abercrombie & Fitch een winkel aan de Leidsestraat in Amsterdam. Nu keert de retailer terug naar de Nederlandse hoofdstad met een nieuwe winkel aan de Kalverstraat in Amsterdam. Een exacte openingsdatum voor die winkel is nog niet bekend, meldt FashionUnited, maar er staan verschillende vacatures voor de winkel op de website van het merk.

Pas enkele weken geleden sloot Abercrombie & Fitch zijn enige Belgische winkel op de Louizalaan in Brussel. Hollister, het andere merk van dezelfde groep, blijft wel in België aanwezig en overweegt komende zomer een nieuwe winkel te openen.