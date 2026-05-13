Mango slaat Hailey Bieber aan de haak

De Spaanse modeketen Mango heeft Hailey Bieber gestrikt als het nieuwe gezicht van de zomercampagne 2026. De campagne, getiteld “Craft Your Own Story“, werd geschoten in Los Angeles en benadrukt de persoonlijke stijl van het model en echtgenote van zanger Justin Bieber.

Met bijpassende collectie

“Hailey Bieber belichaamt perfect de waarden van Mango: authenticiteit, hedendaagse elegantie en zelfexpressie,” aldus een woordvoerder van het merk. “Haar stijl en persoonlijkheid sluiten naadloos aan bij onze nieuwe campagne, die draait om het creëren van je eigen verhaal.” Met de samenwerking volgt Bieber in de voetsporen van andere beroemde Mango-ambassadeurs zoals Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss en Kendall Jenner.

De Amerikaanse celebrity krijgt ook een eigen collectie, met onder andere micro-shorts, crop tops, oversized truien en mini-jurken. De prijzen variëren van 9,99 euro voor een aansluitende top tot 69,99 euro voor een lange jurk. Ook bevat de collectie accessoires zoals sandalen, handtassen, sjaals en riemen. De campagne is dinsdag officieel gelanceerd en de bijhorende collectie is beschikbaar in geselecteerde winkels en online.

Mango, opgericht in 1984, heeft momenteel de wind in de zeilen: in 2025 rapporteerde het bedrijf een omzet van 3,767 miljard euro, een stijging van 13% ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor 2026 verwacht Mango een omzet van bijna 4 miljard euro. De Spaanse keten investeerde in 2025 een recordbedrag van bijna 225 miljoen euro in de uitbreiding en renovatie van haar wereldwijde winkelnetwerk.