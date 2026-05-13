Zalando stelt TikTok-veteraan aan om merken te laten betalen voor marketing

Zalando trekt Ray Cao aan als Senior Vice President voor Zalando Partner Marketing Services (ZMS) om de retailmediapoot te versnellen. Eerder hielp hij onder andere TikTok geld te verdienen aan content.

Ook social en AI-commerce

Op 15 juli start Cao bij Zalando met de opdracht om ZMS, de retailmedia-eenheid van Zalando, op te schalen en de advertentie-oplossingen te versterken. Joanna Rogers richt zich voortaan volledig op haar rol als SVP Propositions, met alle consumentenaanbiedingen en het partnerplatform onder haar hoede.

Cao geldt als doorwinterde “adtech”-manager met ervaring bij invloedrijke platforms. Als medeoprichter en leider van het wereldwijde monetisatieteam van TikTok hielp hij er de advertentie-activiteiten uit te bouwen. Zijn expertise in het schalen van social commerce sluit aan op de ambitie van Zalando om ook in te zetten op social- en agentic commerce-kanalen.

“Gezien Zalando’s ongelooflijk rijke en unieke dataset in het tijdperk van AI hebben we een ongeëvenaarde kans om merken op schaal te verbinden met zeer betrokken consumenten,” zegt Ray Cao zelf. Eerder bekleedde hij sleutelposities in de beginjaren van Google Shopping en in fintech bij Intuit.