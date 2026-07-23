China dreigt met vergelding tegen Frankrijk om anti-fastfashionwet

China dreigt met tegenmaatregelen tegen Frankrijk omwille van de recente wet tegen ultra-fastfashion. De Franse regels treffen immers vooral Chinese platformen zoals Shein, Temu en AliExpress, en passen zo in een uitwaaierend retailconflict tussen Europa en China.

Tot 20 euro taks per kledingstuk

De Franse wet voert vanaf 1 september een financiële toeslag in voor bepaalde kledingstukken die bedrijven in grote volumes en tegen zeer lage prijzen op de markt brengen. De heffing loopt stapsgewijs op tot maximaal 20 euro per artikel in 2030. Frankrijk verbiedt bovendien alle reclame voor merken die onder de definitie van ultra-fastfashion vallen: zelfs influencermarketing op sociale media mag niet meer.