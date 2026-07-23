Takko Fashion neemt de kaap van 2.000 winkels in Europa

In het Duitse Essen heeft modediscounter Takko Fashion op 22 juli zijn 2.000ste winkel in Europa geopend. De retailer heeft voor het lopende boekjaar ongeveer 120 nieuwe openingen op het programma staan.

300 winkels in drie jaar

Takko Fashion realiseert naar eigen zeggen de sterkste expansiegolf sinds 2019: alleen al in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar opende de modediscounter 31 nieuwe winkels en moderniseerde 27 bestaande vestigingen. In de Rathaus Galerie in Essen bereikte de keten een mijlpaal met de opening van zijn 2.000ste winkel.

Takko Fashion is van plan om in de loop van het jaar tot 120 nieuwe winkels te openen, in het kader van de langetermijnstrategie SHINE 2028, die het bedrijf in 2025 lanceerde met als ambitie om ongeveer 300 nieuwe winkels te openen binnen drie jaar.

Parallel aan deze uitbreiding investeert het bedrijf in de modernisering van zijn bestaande winkelnetwerk over heel Europa. De retailer bouwt ook een nieuw logistiek centrum van meer dan 60.000 m²in Salzgitter. Dat wordt operationeel in de tweede helft van 2027.