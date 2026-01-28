Debenhams wil PrettyLittleThing dan toch niet verkopen

Ondanks de aankondiging afgelopen zomer van een mogelijke verkoop van PrettyLittleThing, wil Debenhams Group het tienermerk dan toch aan boord houden, nu de resultaten verbeteren en het transformatieplan van de retailer op schema zit.

Veelbelovende ommekeer

In augustus vorig jaar kondigde Debenhams nog aan dat het een verkoop overwoog van PrettyLittleThing, omdat de zwakkere prestaties van het merk wogen op de groepsresultaten. Maar nu spreekt de retailer van een versnelde vooruitgang in de uitvoering van de herstructureringsagenda. De raad van bestuur heeft daarom beslist het jongerenlabel PrettyLittleThing niet langer af te stoten.