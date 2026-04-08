Desigual dingt mee naar hand bruidsmodemerk Pronovias

Het Spaanse merk voor huwelijkskledij Pronovias zet een versnelde verkoop in gang, om zo aan het faillissement te ontsnappen. Desigual en de Amerikaanse investeringsholding Enduring Ventures bieden mee en gelden als favorieten.

Versnelde exit

Al sinds de verkoop aan BC Partners in 2017 zit de Spaanse bruidsmodegroep in de problemen. De huidige eigenaars, Bain Capital en MV Credit, probeerden het bedrijf sinds december 2022 tevergeefs te herlanceren. Eind november vorig jaar zochten de eigenaars naar nieuwe aandeelhouders, maar dat traject mislukte. Daarom kiezen ze nu voor een volledige uittreding.