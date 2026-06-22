El Corte Inglés wisselt na acht maanden alweer van CEO

El Corte Inglés verandert alweer van CEO: de raad van bestuur benoemde Javier Catena unaniem tot CEO, terwijl Santiago Bau het bedrijf na amper acht maanden verlaat. Catena wordt de zevende CEO van de Spaanse warenhuisketen in een paar jaar tijd.

Terug van weggeweest

De benoeming van Catena is de eerste grote strategische beslissing onder het bewind van Cristina Álvarez, die in januari de scepter overnam van haar zus Marta Álvarez als voorzitter van de raad van bestuur. Ze haalt Javier Catena terug, want hij vertrok in oktober 2025 als COO bij de warenhuisketen.