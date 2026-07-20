En de échte winnaar van het WK voetbal is… Adidas

Sportkledingfabrikant Adidas heeft tijdens het afgelopen WK voetbal vier keer zoveel voetbalshirts verkocht als tijdens het vorige toernooi. Ook de verkoop van voetballen is verdubbeld, meldt het bedrijf aan Bloomberg News.

Dominant zichtbaar

Adidas verwacht dat de WK-gerelateerde omzet in totaal ongeveer 1,5 miljard euro zal bedragen, aldus CEO Björn Gulden in een verklaring. Dat ligt aan de bovenkant van de verwachtingen. Het merk was dan ook dominant aanwezig tijdens het tornooi, terwijl rivaal Nike zo goed als buitenspel stond.

Finalisten Spanje en Argentinië speelden zondagavond immers beide in Adidas-shirts, net als de scheidsrechters. In totaal speelden 14 teams in Adidas-tenues. De shirts van Mexico waren de bestsellers, meldde het bedrijf, gevolgd door die van Spanje en Argentinië. Na de overwinning van Spanje kan dat nog veranderen: Spaanse supporters zullen naar verwachting ook de komende dagen nog massaal shirts kopen om de wereldbeker te vieren.