Primark lanceert groots prijsoffensief

In 19 markten verlaagt Primark de prijzen van honderden populaire producten in dames-, heren- en kindermode. Met een nieuwe campagne wil de retailer zich blijven profileren als een voorloper in betaalbare mode.

Herfst-/wintercollectie

“Iconic Value”, zo luidt de baseline van de nieuwe prijscampagne die Primark op 20 juli lanceert in de 19 markten waar de keten actief is, in de winkels en via radio, sociale media en digitale kanalen. De nieuwe prijzen gelden voor nieuwe collecties in de winkels en blijven van kracht voor de volledige nieuwe herfst-/wintercollectie van dit jaar. Onder andere jeans, pyjama’s, leggings, sweatshirts en joggingbroeken werden goedkoper.

De prijsverlagingen komen op een moment dat Primark ziet dat gezinnen meer dan ooit hun budget in het oog houden. Ze gaan bovendien gepaard met investeringen en verbeteringen op het gebied van kwaliteit, pasvorm en stijl in het hele assortiment, zodat klanten nog meer waar voor hun geld krijgen, zegt de retailer in een persbericht.

“Klanten kunnen op Primark rekenen”

“Waar voor je geld is tegenwoordig belangrijker dan ooit voor klanten, en al meer dan vijftig jaar vertrouwen klanten op ons als dé plek in de winkelstraat voor mode met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding tegen prijzen die je nergens anders vindt”, zegt Matt Houston, Chief Customer Officer bij Primark. “We willen voorop blijven lopen bij het vormgeven van betaalbare mode en onze klanten het vertrouwen geven dat ze altijd op Primark kunnen rekenen voor de allerbeste prijzen, zonder dat dit ten koste gaat van stijl of kwaliteit.”

In de winkels wijst een duidelijker signalisatie shoppers de weg naar de belangrijkste collecties met de “Iconic Value”-branding. Ook vereenvoudigde en gestroomlijnde assortimenten maken de voordelige aanbiedingen makkelijker vindbaar.