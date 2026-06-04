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Geschreven door Pauline Neerman
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H&M evacueert logistiek centrum in Ghlin na gijzeling en politie-interventie

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Mode4 juni, 2026
© H&M / Martin Pilette

De sociale spanningen rond de sluiting van het distributiecentrum van H&M Logistics in het Henegouwse Ghlin bereiken een kookpunt: H&M heeft het logistieke centrum tijdelijk geëvacueerd wegens een situatie met volgens het bedrijf “aanzienlijke veiligheidsrisico’s”. De politie kwam vanmiddag tussen.

Medewerkers vastgehouden

Volgens Franstalige media moest de politie donderdagmiddag tussenbeide komen nadat stakers en vakbondsafgevaardigden leden van de directie en niet-stakend personeel op de site zouden hebben vastgehouden. De ordediensten werden ingezet om de betrokkenen veilig te laten vertrekken en op voorstel van de HR-afdeling kregen werknemers ook de mogelijkheid om vrijwillig de site te verlaten.

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