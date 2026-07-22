Nike snoeit in China: duizenden verkopers buitenspel

Nike gooit het roer radicaal om in China: vanaf januari 2027 stopt de sportgigant er met onlineverkoop via groothandelspartners. Duizenden verkopers die Nike-producten aanbieden op Chinese e-commerceplatforms worden zo uitgesloten. Een slimme zet of verzuurt de relatie met China zo alleen maar verder?

Directe verkoop via eigen kanalen

De omzet van Nike in Groot-China daalde in het voorbije kwartaal met 17%, meer nog dan de 10% terugval een kwartaal eerder. China blijft zo een zorgenkind: de markt, goed voor 14% van de totale omzet van Nike, wordt tegenwoordig gedomineerd door lokale spelers als Anta (Puma en Fila) en Li Ning, terwijl ook buitenlandse merken als On en Hoka terrein winnen.