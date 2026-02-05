H&M sluit Europese klantendienst in Nederland: 250 jobs weg

H&M sluit op 1 juni haar Europese klantenservicecentrum in het Nederlandse Maastricht. De dienst wordt uitbesteed aan een externe partner. Daardoor gaan 250 banen verloren.

“Verandering in het bedrijfsmodel”

Het centrum in Maastricht verzorgt de klantenservice voor verschillende Europese landen, waaronder ook Nederland zelf. Maar vanaf dit voorjaar neemt een extern bedrijf de klantenservice op zich. Op 1 juni gaat de afdeling daarom dicht. Daarbij zullen ongeveer 250 werknemers hun baan verliezen, meldt De Limburger.

“We erkennen de impact op onze collega’s en zullen iedereen tijdens het hele proces vanzelfsprekend met zorg en respect ondersteunen”, reageert een woordvoerder van het bedrijf. “Het gaat om een wereldwijde verandering in het bedrijfsmodel voor onze klantenservice, die ook gevolgen heeft voor onze vestigingen in Zweden, Denemarken en de Verenigde Staten.”