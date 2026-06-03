Mango in zee met warenhuisketen Coin voor groeispurt in Italië

Mango sluit een strategisch partnership met Coin om zijn groei in Italië te versnellen: tussen september 2026 en eind 2027 wil de Spaanse modeketen 22 nieuwe verkooppunten openen in vestigingen van de warenhuisketen.

“Relevante stap”

Via dit partnership zal Mango shop-in-shops openen in geselecteerde Coin-warenhuizen verspreid over Italië, met verkoopoppervlakken van 400 tot 1.000 m². De nieuwe locaties voeren het volledige assortiment voor dames, heren en kinderen. In 2026 gaan de eerste acht verkooppunten open, onder meer in Bari, Catania en Rome. In 2027 volgt verdere uitrol in het noorden van Italië, waaronder Genua, Como en Triëst, en versterkt Mango zijn aanwezigheid op Sicilië en Sardinië.