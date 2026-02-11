Nike schrapt banen bij sneakermerk Converse

Bijltjesdag bij Converse: moederbedrijf Nike zet het mes in het personeelsbestand, als onderdeel van een strategische herstructurering. Bij het sneakermerk blijven de verkopen tegenvallen, ook nu Nike zelf herstelt.

Thuiswerk als voorbode

Medewerkers van Converse kregen deze week te horen dat ze thuis moesten werken, terwijl het management de laatste hand legt aan een reorganisatieplan. Volgens een interne memo, in handen van Bloomberg, zullen de teams worden herschikt en komen er nieuwe functies bij. Maar CEO Aaron Cain laat doorschemeren dat er ook “moeilijke beslissingen” genomen moeten worden, wat zou neerkomen op gedwongen vertrekken.

Binnen het Nike-concern waren nochtans al eerdere ontslagrondes. Eind vorige zomer werd bijna 1% van het kantoorpersoneel aan de deur gezet, en ook in 2024 was er al sprake van forse banenreducties: in februari van dat jaar schrapte Nike 2% van zijn wereldwijde personeelsbestand (ruim 1.600 banen), terwijl Converse in mei 2024 een eerste ontslagronde doorvoerde als onderdeel van een kostenbesparingsplan.

Terwijl andere divisies van Nike onder leiding van CEO Elliott Hill ondertussen weer groei weten te realiseren, blijft Converse achter. In het laatste kwartaal daalden de verkopen van het merk met liefst 30%. Het merk worstelt met een verouderd imago en hevige concurrentie. Zo heeft Converse moeite om zich te onderscheiden in een markt die steeds meer gericht is op technologische innovatie en duurzaamheid.