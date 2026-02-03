Na mager 2025 mikt Swatch op herstel in 2026

Swatch Group zag in 2025 de winst met honderden miljoenen teruglopen, ondanks een duidelijke versnelling in de tweede jaarhelft. De horlogemaker rekent in 2026 op breed gedragen groei en een herstel van de marges.

In stijgende lijn

De Zwitserse horlogegroep realiseerde vorig jaar een netto-omzet van 6,28 miljard Zwitserse frank (6,47 miljard euro), goed voor een daling met 1,3% aan constante wisselkoersen. Wisselkoersen drukten de omzet met nog eens 308 miljoen Zwitserse frank (317,24 miljoen euro).