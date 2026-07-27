Na sterk halfjaar is Mango op weg naar 4 miljard omzet

Winkelopeningen, stijgende onlineverkopen en verdere internationalisering hebben Mango een uitstekende eerste jaarhelft bezorgd. De Spaanse moderetailer ligt op koers om dit jaar zijn omzetdoel van 4 miljard euro te halen.

Internationaal al meer dan driekwart van omzet

Mango zag de omzet in de eerste helft van het jaar met 7,2% stijgen tot 1,852 miljard euro. Bij constante wisselkoersen bedroeg de groei 10,7%. De groei kwam zowel uit de fysieke winkels als uit de online verkoop, die een groei met dubbele cijfers liet zien en nu al 32% van de totale omzet uitmaakt. 77% van de totale omzet van het bedrijf werd gegenereerd door de internationale activiteiten. Thuismarkt Spanje bleef weliswaar de grootste markt van Mango, gevolgd door Frankrijk, Turkije, Duitsland en de VS.

Mango sloot de eerste jaarhelft af met meer dan 2.960 verkooppunten in ruim 120 markten, na de opening van 127 winkels en de renovatie van nog eens 37 verkooppunten. Bijna 90 miljoen euro investeerde de retailer in de uitbreiding en verbetering van het winkelnetwerk, de versterking van operationele en technologische capaciteiten en de verdere ontwikkeling van de bedrijfscampus.

Positief momentum

“We gaan de laatste fase in van ons strategisch plan ‘4Es 2024–2026’ met de duidelijke ambitie om dit jaar een omzet van 4 miljard euro te behalen”, aldus Toni Ruiz, voorzitter en CEO van Mango. “Onze resultaten over het eerste halfjaar tonen een aanhoudend positief momentum, met een groei die boven die van de bredere markt ligt, waardoor onze positie als een van de toonaangevende internationale modemerken verder wordt versterkt.”

Met dit goede rapport gaat Mango voort op zijn elan: ook vorig jaar boekte de modeketen al recordcijfers, met een dubbelcijferige groei voor omzet én winst.