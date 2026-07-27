Frasers schuift CEO Michael Murray naar voor als topman bij Hugo Boss

Frasers Group verhoogt de druk op Hugo Boss: de Britse retailer onderzoekt de mogelijkheid om zijn CEO, Michael Murray, aan te stellen als de nieuwe CEO van het Duitse modebedrijf, waarop het een overnamebod deed.

Nog geen hoger bod

Michael Murray, CEO van Frasers en schoonzoon van eigenaar Mike Ashley, zit al in de raad van toezicht van Hugo Boss. Volgens The Times wil Frasers zijn topman nu ook laten benoemen als CEO van het modebedrijf. Dat zou Frasers meer zeggenschap geven over het premiummodemerk.

Frasers, dat in juni een overnamebod lanceerde op Hugo Boss, heeft intussen zijn belang in het bedrijf verhoogd tot ongeveer 30,28%, wat de drempel overschrijdt voor een verplicht openbaar bod onder de Duitse overnamewetten activeert. Maar hoewel het bestuur van Hugo Boss zijn aandeelhouders vraagt om het bod niet te accepteren, omdat het niet hoog genoeg zou zijn, verhoogt Frasers het voorlopig niet.

Frasers en Hugo Boss hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving.