Sarenza opent eerste fysieke winkel, meer op komst

De Franse modegroep Beaumanoir test fysieke retail met Sarenza Studio, een eerste fysieke winkelconcept rond e-commercespeler Sarenza. De multimerkenwinkels moeten een brug bouwen tussen online en offline.

Van platform naar winkelvloer

In het shoppingcentrum L’Atoll in Angers opende deze week de eerste Sarenza Studio, “opgevat als een premiumverlengstuk van de digitale ervaring van de website Sarenza.com”. “Sarenza Studio is een 100% vrouwelijk concept, verankerd in de ‘warenhuiservaring’”, aldus de directie. Zo mikt Beaumanoir op een winkelbeleving die inspiratie en conversie moet combineren, naar het model van klassieke warenhuizen.