Schoenenketen Minelli verdwijnt na mislukte reddingspogingen

Het Franse schoenenmerk Minelli gooit de handdoek in de ring. De keten, die sinds maart onder gerechtelijke bescherming stond, kondigt aan dat alle winkels op 30 mei sluiten.

Hoogstens nog online

De ondernemingsrechtbank van Parijs ontving zes overnamebiedingen, maar die blijven grotendeels beperkt tot afzonderlijke winkelpanden of de merknaam zelf, zonder behoud van het winkelnetwerk. Er komt dus geen in ieder geval geen volwaardige doorstart, en zo komt een einde aan een merk dat sinds 1973 bestond.

De meeste kandidaten zijn vooral geïnteresseerd in strategische winkelpanden. Zo wil modemerk Maje twee Parijse locaties overnemen voor 550.000 euro. Father and Sons bood op één van die winkels, terwijl opticien Jimmy Fairly interesse toonde in vestigingen in Parijs en Bordeaux. Ook bakkerijketen Mie Câline diende een bod in op een winkel in Avignon.

Opvallender was het voorstel van logistiekgroep Baghaira. Die wil het merk Minelli, de voorraad en negen werknemers van het hoofdkantoor in Gémenos overnemen voor 300.000 euro, maar zonder de 21 winkels en hun 77 medewerkers. Baghaira wil Minelli herlanceren als e-commercemerk en later eventueel opnieuw in warenhuizen introduceren.

Tweede gerechtelijke procedure in drie jaar

Voor Minelli is het al de tweede gerechtelijke reorganisatie in korte tijd. In 2023 werd het merk in Marseille al eens gered door een consortium rond investeerders en modemerk Mes Demoiselles Paris, maar ook dat belandde in maart opnieuw onder curatele.

De herstructurering ging toen gepaard met zware saneringen: het personeelsbestand kromp van ongeveer 600 werknemers naar minder dan 200 en een groot deel van het winkelnetwerk werd afgestoten. Toch slaagde het bedrijf er niet in opnieuw winstgevend te worden. In boekjaar 2024-2025 liep het verlies nog op tot 3,7 miljoen euro.

De keten positioneerde zich in het middensegment, met stadsschoenen tussen 100 en 200 euro per paar, maar verloor terrein aan goedkopere ketens en onlineplatformen zoals Zalando, Sarenza en Spartoo. Ook ultra-goedkope spelers als Shein en Temu zetten de markt verder onder druk. Daarbovenop kwamen stijgende energie- en huurkosten, duurdere grondstoffen en de groei van tweedehandsmode.