Shein hervat voorbereidingen voor beursgang in Hongkong

Ultra-fastfashionconcern Shein zet de voorbereidingen voor een mogelijke beursgang in Hongkong voort. Al binnen enkele maanden kan het proces van start gaan, zodra de Chinese beurswaakhond groen licht geeft.

Derde van de waarde

Shein wil bij de beursgang mogelijk enkele miljarden Amerikaanse dollar ophalen, meldt Bloomberg. Al is de waardering sinds de eerste IPO-plannen al flink gezakt: Aandeelhouders drongen er eerder op aan de waardering te verlagen tot zo’n 30 miljard dollar. Vier jaar geleden waardeerden investeerders het bedrijf nog op 100 miljard dollar.