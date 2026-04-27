Vinted nu al 8 miljard euro waard

Na een investeringsronde van 880 miljoen euro wordt tweedehandsplatform Vinted nu al op 8 miljard euro gewaardeerd. Het bedrijf wijst erop dat de online tweedehandsmarkt sneller groeit dan de algemene e-commerce.

Stijging van 60%

Zowel bestaande als nieuwe investeerders hebben deelgenomen aan de recente secundaire investeringsronde. Met een waardering van 8 miljard euro doet Vinted wel 60% beter dan de 5 miljard euro bij een vorige investeringsronde in november 2024, meldt Financial Times.

Het Litouwse tweedehandsplatform zag de omzet in 2025 met 38% stijgen tot 1,1 miljard euro, terwijl de totale waarde van de verhandelde goederen (GMV) opliep tot 10,8 miljard euro. De nettowinst bedroeg 62 miljoen euro.

CEO Thomas Plantenga stelt dat de online tweedehandsmarkt sneller groeit dan de algemene e-commerce, en dat zijn bedrijf met Vinted Marketplace, Vinted Go en Vinted Pay goed gepositioneerd om op deze groei verder te bouwen. Vinted is intussen actief in 26 landen, waaronder sinds begin dit jaar ook de VS.