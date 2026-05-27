Werknemers blokkeren distributiecentrum H&M

Het sociaal overleg over het Europese distributiecentrum van H&M in België, dat dit najaar de deuren moet sluiten, is vastgelopen. Medewerkers blokkeren de toegang tot de site. Daardoor dreigen bevoorradingsproblemen voor de retailer.

“De breuk is compleet”

In maart van dit jaar kondigde H&M aan dat het zijn Europese distributiecentrum in Ghlin dit najaar wil sluiten, waardoor 440 banen op de helling staan. Op 18 mei zaten directie en vakbonden samen om te onderhandelen over het collectief ontslag, maar die onderhandelingen leverden geen concrete resultaten op.

Bovendien kreeg het distributiecentrum afgelopen vrijdag de onverwachte vraag om vanaf dinsdag met spoed 720.000 stuks van de 1,2 miljoen beschikbare stuks te verzenden, terwijl een grote, gebruikelijke verzending 50.000 tot 60.000 stuks bedraagt. De voorraad in de Spaanse en Italiaanse vestigingen blijkt uitgeput te raken door de verstoring van de werking in België, waar ook in april al werd gestaakt, en dat terwijl de belangrijke zomerkoopjesperiode nadert.

“Er stond woensdag een vergadering gepland, maar die is uitgesteld en sindsdien is de sociale dialoog verbroken,” zegt vakbondsman Philippe Dumortier (FGTB) aan het persagentschap Belga. De werknemers zullen woensdag opnieuw voor de ingang van de site in Ghlin postvatten. “De breuk is compleet en we hebben de Zweedse directie van de groep gevraagd om ons een andere onderhandelaar te sturen”, klinkt het.