Ahold Delhaize schikt voor 40 miljoen in VS over “te hoge” prijzen voor geneesmiddelen

De Amerikaanse dochter van Ahold Delhaize heeft een schikking van 40 miljoen dollar (36,8 miljoen euro) getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die onderzocht of de apotheken van Ahold Delhaize te hoge prijzen doorberekenden aan overheidsprogramma’s zoals Medicare en Medicaid.

Te hoge prijzen aangerekend

De schikking beëindigt een onderzoek naar vermeende overtredingen onder de False Claims Act: volgens het ministerie van Justitie hebben apotheken in supermarkten van Ahold Delhaize, waaronder Giant, Hannaford en Food Lion, onjuiste kortingsinformatie verstrekt aan federale en deelstaatregeringen.