Marie-Stella-Maris opent derde Belgische boutique in Brugge

Na eerdere openingen in Antwerpen en Knokke markeert Brugge een volgende strategische stap binnen de Belgische groeiambities van het Nederlandse premium lifestylemerk Marie-Stella-Maris.

“België is belangrijke markt”

Op vrijdag 17 juni opende Marie-Stella-Maris een nieuwe boutique aan de Zuidzandstraat, één van de belangrijkste toegangswegen tot het historische centrum van Brugge. Het is de derde boutique van het merk in België en de 21e boutique in Nederland en België. Met internationale bezoekers, hoogwaardige retail, cultuur en verfijnde esthetiek sluit Brugge goed aan bij de wereld van Marie-Stella-Maris, zegt het bedrijf. Als UNESCO-werelderfgoedstad trekt Brugge jaarlijks miljoenen toeristen.

“België is voor Marie-Stella-Maris uitgegroeid tot een bijzonder belangrijke markt waarin we zowel online als in retail een sterke groei zien. We merken dat er steeds meer behoefte ontstaat aan merken die geur, design, kwaliteit en betekenis op een verfijnde manier combineren. Met deze opening bouwen we verder aan onze ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend Europees premium lifestylemerk, zegt CEO Kika Buhrmann.

De nieuwe boutique is ongeveer 65 m² groot en ontworpen als een merkwereld waarin geur, design en beleving centraal staan. Het interieur wordt gekenmerkt door natuurlijke materialen, minimalistische lijnen en een rustige, premium uitstraling. Bezoekers kunnen er kennismaken met het volledige assortiment van het merk: van hand- en body care tot huisparfums. Net als in de andere winkels is de Refill Bar ook hier een blikvanger: hier kunnen klanten producten zoals handzeep, bodywash en geurstokjes laten navullen.

Vorige maand lichtte CEO Kika Buhrmann de groeiambities van Marie-Stella-Maris toe in een interview met RetailDetail.