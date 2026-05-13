Douglas duikt diep in het rood in tweede kwartaal

Douglas leed in het tweede kwartaal tien keer zoveel nettoverlies. De Duitse beautyretailer verdedigt dat niettemin als “weloverwogen keuzes in een veranderende omgeving”.

Zware afschrijvingen

Onder de streep dook Douglas 124,6 miljoen euro in het rood, te wijten aan afschrijvingen van 113,5 miljoen euro op goodwill en andere activa. Dat meldt Reuters. De afschrijvingen hadden betrekking op de Franse dochteronderneming Nocibé en de webshop Parfumdreams. Zonder deze eenmalige afschrijvingen had het nettoverlies maar op 10 miljoen euro afgeklokt, een lichte verbetering ten opzichte van het verlies van 12,2 miljoen euro vorig jaar.