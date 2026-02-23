Duurzame kinderwinkel Blabloom failliet, hoopt nog op doorstart

De duurzame baby- en kinderwinkel Blabloom heeft de boeken neergelegd. Een geplande doorstart ketste op het laatste moment af. De winkel en de webshop zijn sinds donderdag dicht.

Investeerders haken af

Blabloom ontstond in 2013 uit een persoonlijke zoektocht van oprichters Jan Raedschelders en Kim Smeets naar betere en ecologischere baby- en kinderproducten. Het koppel bouwde een omnichannelmodel uit, met zowel een webshop als een fysieke winkel, waar ze in 2024 op het RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress nog over vertelden.