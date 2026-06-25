[Interview] Sephora landt in België: “We voelen de honger van de Belgische consument”

Sephora zet eindelijk voet op Belgische bodem. Vandaag opent de beautyretailer zijn eerste Belgische vestiging in Docks Bruxsel, begin juli volgt City 2. In 2026 staan nog twee openingen op de planning, waaronder Luik. “We komen om te blijven”, zegt Cathérine Spindler, President Europe & Middle East bij Sephora.

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Voor Belgische beautyfans voelt het als een langverwachte entree. Terwijl Sephora in Frankrijk al jaren een dominante speler is, moesten Belgische klanten tot nu toe de grens over of online hun toevlucht zoeken. Dat grensverkeer zag de retailer zelf ook. “We zien steeds meer Belgische consumenten, zowel op ons e-commerceplatform als in onze winkels”, zegt Cathérine Spindler, President Europe & Middle East bij Sephora. “Dit is het juiste moment: we voelen echt, en steeds sterker, een groeiende appetijt bij Belgische consumenten voor de beautywereld en voor Sephora.”