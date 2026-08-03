Beiersdorf verwacht omzetdaling ondanks herstelplan
- Overname drogisterijketen Boots op de helling
Sycamore Partners, de eigenaar van de Britse drogisterijketen Boots, heeft een bod van miljardairsfamilie Weston afgewezen, nadat een andere overnamekandidaat zich terugtrok. De onzekerheid over de toekomst van de retailer houdt aan.
- Puig verkoopt meer make-up en parfum, maar voelt oorlog in IranSchoonheid/verzorging31 juli, 2026
Puig ziet de omzet stijgen: de beautymerken profiteren van het "lipstick-effect", waarbij consumenten zich in onzekere tijden verwennen met laagdrempelige aankopen zoals make-up. Het conflict in het Midden-Oosten laat zich echter ook in negatieve zin voelen.
- Planet B daagt FMCG-concurrenten uit met campagne rond microplasticsSchoonheid/verzorging30 juli, 2026
Zo goed als iedereen heeft microplastics in het bloed, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Gentse startup Planet B, die een bewustwordingscampagne lanceert: “In de jacht op winst verliezen veel FMCG-bedrijven de impact op onze gezondheid en de planeet uit het oog.”