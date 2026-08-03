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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Beiersdorf verwacht omzetdaling ondanks herstelplan

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Schoonheid/verzorging3 augustus, 2026
Cineberg / Shutterstock.com

“Investeren in Nivea”

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