[Interview] “We willen een Europees lifestylemerk worden” (Kika Buhrmann, Marie-Stella-Maris)

Terwijl de focus nu nog volledig op de Benelux ligt, maakt Marie-Stella-Maris zich stilaan op voor een volgende internationale groeifase. Geur blijft de belangrijkste onderscheidende factor voor het impactmerk, dat dit jaar op drie bijkomende Belgische boutiques mikt.

Een merk met een missie

In september vorig jaar kwam Kika Buhrmann over van bij Nespresso om CEO te worden van Marie-Stella-Maris, het Nederlandse premium lifestylemerk dat ontstond uit een sterk gewortelde missie: steeds meer mensen toegang te geven tot schoon drinkwater, door het verkopen van natuurlijke verzorgingsproducten en huisparfums. Via de Marie-Stella-Maris Foundation ondersteunt het B Corp-bedrijf wereldwijd duurzame waterprojecten, waarmee inmiddels meer dan 145.000 mensen zijn bereikt. Een heel bijzonder verhaal, zegt Buhrmann in gesprek met RetailDetail.