Medi-Market gaat voor 1 miljard en dubbel aantal winkels

Medi-Market bereikt een symbolische mijlpaal in Schelle: de opening van zijn honderdste winkel in de Benelux. De parafarmacie- en apotheekketen wil nu de kaap van 400 winkels ronden, vooral in het buitenland, en streeft naar 1 miljard euro omzet.

Versnelling richting 400 winkels

Twaalf jaar na de oprichting telt Medi-Market een netwerk van meer dan 200 verkooppunten in vijf landen uit en een omzet van 530 miljoen euro. Voor 2026 mikt het bedrijf op 660 miljoen euro omzet. Het is een bijzonder Belgisch groeiverhaal, zeker gezien de tegenstand die de uitdager van klassieke apotheken en drogisterijen in het begin kreeg.