Parfumerieketen Marionnaud in de etalage

Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison is in gesprek over de verkoop van de parfumerieketen Marionnaud. David Konckier, de belangrijkste aandeelhouder van het parfum- en cosmeticagroep Bogart, staat in de belangstelling voor de overname.

In gesprek met Bogart-eigenaar

CK Hutchison bevestigt dat het de vereiste informatie- en consultatieprocedures heeft opgestart om Marionnaud van de hand te doen. Het bedrijf benadrukt dat er aan de dagelijkse werking van de Franse parfumerieketen in tussentijd niks verandert.