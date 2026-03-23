Kave Home zet internationale groei verder met eerste Belgische winkel

Het Spaanse designmerk Kave Home, een van de snelst groeiende merken voor meubilair en woonaccessoires in Europa, opent deze week een eerste winkel in België. De retailer heeft al 140 winkels in 80 landen.

Tijdloze esthetiek

Het Spaanse meubel- en woonmerk Kave Home zet zijn Europese expansie voort met de opening van een winkel in Gent. Het bedrijf, dat in 2013 in Catalonië werd opgericht door Francesc Julià, behaalde vorig jaar een historische omzet van 321,2 miljoen euro, een stijging van 23%.

Kave Home is intussen actief in meer dan 80 landen en heeft wereldwijd meer dan 140 verkooppunten. De groei van het label steunt op een strategie die digitale handel, fysieke winkels en samenwerkingen met architecten en interieurontwerpers combineert voor zowel residentiële als contractprojecten.

Het merk heeft een mediterrane achtergrond en speelt in op een vloeiende relatie tussen binnen- en buitenleven. Deze filosofie is nauw verbonden met een sterk engagement voor het milieu: Kave Home ontwerpt producten met duurzame materialen en een tijdloze esthetiek, en ontwikkelt circulaire initiatieven.

De eerste Belgische winkel opent op 26 maart aan het Koophandelsplein in Gent.