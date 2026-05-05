Jysk wil honderd nieuwe winkels openen in grote Europese steden

De Deense interieurketen Jysk koestert grote expansieplannen: de retailer wil in drie jaar tijd zo’n honderd nieuwe winkels openen op centrale locaties in grote Europese steden, waaronder Brussel, Amsterdam, Barcelona en Madrid.

Beter bereikbaar in steden

Voor eind augustus, wanneer het huidige boekjaar afloopt, wil Jysk 30 nieuwe winkels hebben geopend in grote steden. De overige 70 winkels volgen in de twee daaropvolgende boekjaren, tot en met de zomer van 2028. In Brussel komen er zeker twee nieuwe winkels bij. Daarnaast opent de retailer binnenkort nieuwe winkels in onder andere Amsterdam, Barcelona, Madrid, Boekarest, Dublin, Oslo en Stockholm. Met deze groeistrategie wil de woonwinkelketen beter bereikbaar zijn voor mensen die in grote steden wonen.