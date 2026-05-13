Ikea test robotlaarzen om bestellingen sneller af te handelen

Ikea test in Helsingborg, Zweden, robotlaarzen om het orderpicken te versnellen en de fysieke belasting te verlagen. In de eerste metingen liepen medewerkers tot twee keer zo snel en steeg de gemiddelde pickproductiviteit per uur met 16%.

Eén van ruim 40 tests

De zogeheten Moonwalkers, die over gewone schoenen gaan, passen zich via AI aan het loopritme van de drager aan. De proef startte nadat een medewerker een advertentie voor de robotschoenen zag en zelf een paar bestelde om te testen. Het systeem richt zich op medewerkers die bestellingen verzamelen in verschillende fulfilmentzones en moet zowel de snelheid verhogen als het lichaam ontzien.

Moonwalkers maken deel uit van meer dan 40 geautomatiseerde oplossingen, waaronder AI- en roboticatechnologieën, die medewerkers in Ikea-vestigingen wereldwijd ondersteunen. “Onze collega’s hebben heel positief gereageerd – en onze klanten ook,” aldus Sebastian Carlius, fulfilment operations manager bij Ikea Helsingborg, in een persverklaring. “Mensen zien iets nieuws, iets dat werkt, en dat wekt nieuwsgierigheid. Die energie is wat ons drijft om te blijven zoeken naar betere manieren om dingen te doen.”

Volgens Ikea laat het project zien dat operationele initiatieven kunnen ontstaan bij medewerkers die dagelijks op de werkvloer staan. “Wat het team in Helsingborg heeft gedaan, is daar een geweldig voorbeeld van – initiatief nemen, iets nieuws testen en delen wat ze hebben geleerd,” zegt David McCabe, global fulfilment and core services manager bij Ingka Group.