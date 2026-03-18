Seats and Sofas betaalt klanten terug na garantiegeschil

De meubelketen Seats and Sofas moet bijna 1.500 klanten in totaal 100.000 euro terugbetalen voor onterecht aangerekende kosten tijdens de garantieperiode. Het is een beslissing die niet alleen gevolgen heeft voor de keten zelf, maar ook een signaal geeft aan de retailsector.

Garantie met verborgen kost

Klanten van Seats and Sofas die aanspraak wilden maken op garantie, stonden voor een dilemma: hun meubels zelf terugbrengen naar een filiaal, laten ophalen voor 75 euro of een monteur thuis laten komen voor 49,95 euro. Volgens de Nederlandse consumentenautoriteit (ACM) waren deze kosten onterecht.

Seats and Sofas verdedigde zich door te wijzen op de cash-and-carry-formule, waarbij klanten normaal gesproken zelf verantwoordelijk zijn voor transport. De mogelijkheid om tegen betaling een monteur te laten komen, noemt het bedrijf een extra service.

Toch oordeelde de toezichthouder dat garantievoorwaarden niet mogen leiden tot verborgen kosten voor consumenten. Seats and Sofas heeft toegezegd het beleid aan te passen en klanten te compenseren. Daarnaast belooft de keten betere training voor het personeel over consumentenrechten.

Geen boete, wel een waarschuwing

Opvallend is dat de ACM geen boete oplegt. De toezichthouder motiveert dit met de compensatie voor gedupeerden en de verbeteringen die het bedrijf al heeft doorgevoerd, zoals duidelijkere prijsweergaven in advertenties en winkels. Toch blijft de ACM alert. “We moeten zien of er echt een nieuwe wind waait”, aldus een woordvoerder. Voor Seats and Sofas is het niet de eerste aanvaring met toezichthouders. In 2018 kreeg de keten al een boete voor misleidende handelspraktijken.

De zaak kan ook voor andere retailers en producenten relevant zijn: garantie is een wettelijk recht, maar de praktijk blijkt soms complex. Hoe ver mogen bedrijven gaan in het doorberekenen van kosten aan consumenten? De ACM benadrukt dat transparantie en eerlijke voorwaarden essentieel zijn. Mogelijk is het een stimulans voor meer handelaars om hun garantiebeleid kritisch te herbekijken, en zo boetes en reputatieschade te voorkomen.