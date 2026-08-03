Aantal klachten over valse webwinkels blijft toenemen

Het aantal oplichtingen via valse webwinkels blijft stijgen in België. De Federale Overheidsdienst Economie noteerde vorig jaar elke dag gemiddeld 23 klachten van gedupeerden.

Werkelijk aantal nog hoger

Consumenten en bedrijven deden vorig jaar 8.342 unieke meldingen over zogenaamde “valse webwinkels”, blijkt uit het zopas gepubliceerde activiteitenverslag 2025 van de FOD Economie. Het is de meest gemelde klacht bij de dienst, en het werkelijke aantal oplichtingen ligt zonder twijfel nog een pak hoger, omdat lang niet iedereen aangifte doet.

“Het gaat vaak om advertenties op sociale media die naar frauduleuze websites leiden. Na betaling volgt geen levering en de webwinkel verdwijnt na enkele weken van het internet”, aldus het rapport waarover Het Nieuwsblad bericht. Recent waarschuwde Safeonweb.be nog voor valse advertenties op sociale media die grote kortingen beloofden voor bekende merken als Caroline Biss, Marie Jo of Bioracer.

Vaak worden de valse websites opgezet vanuit het buitenland, met een url die op .be eindigt. De overheid tracht proactief op te treden, maar met 208.000 nieuwe .be-domeinnamen in 2025 is dat geen evidentie.