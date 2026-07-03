7-Eleven klaagt Nike aan om “7-11”-schoen met oranje en groen

De Amerikaanse retailer 7-Eleven klaagt Nike in voor merkinbreuk. Volgens de winkelketen kopieert de nieuwe “Air Max 95 Big Bubble” met zijn felgroene en oranje kleuren de iconische huisstijl van de gemakswinkels.

Lancering op ‘7-Eleven Day’

De retailer stelt dat het de combinatie van groene, oranje en rode strepen al sinds 1987 commercieel gebruikt en dat die kleurencombinatie via meerdere federale merkinschrijvingen is beschermd. Volgens de retailer vormt de gekozen kleurcombinatie “een opzettelijke en doelbewuste poging om zijn schoenen met 7-Eleven te associëren.”

Als bewijs voert het bedrijf aan dat verschillende webwinkels de sneaker al omschrijven als de “7-Eleven”-schoen. Ook mediaberichten leggen volgens de aanklacht rechtstreeks een link tussen de sneaker en de retailer. Daarbij omschrijven journalisten de driekleurige merkidentiteit als “onmiddellijk herkenbaar”, “onmiskenbaar”, “karakteristiek” en “iconisch”.

Extra gevoelig ligt volgens 7-Eleven de geplande introductiedatum van de sneaker: 11 juli, beter bekend als 7-Eleven Day of Free Slurpee Day, een jaarlijkse promotiedag van de retailer. 7-Eleven vraagt een juryproces en wil via een permanent verkoopverbod voorkomen dat Nike de sneaker op de markt brengt. Volgens de aanklacht verkoopt Nike de schoen nu echter al in voorverkoop.

Eerdere poging tot schikking

Volgens 7-Eleven probeerde het bedrijf het conflict eerst buiten de rechtbank op te lossen. De retailer zegt Nike meermaals te hebben benaderd, maar dat de sportartikelenfabrikant aangaf vast te houden aan de marketingcampagne en de geplande lancering op 11 juli. 7-Eleven dient in totaal zeven aanklachten in, waaronder merkinbreuk en oneerlijke concurrentie.

Naast een permanent verkoopverbod eist de retailer dat Nike alle bestaande voorraad terugroept en vernietigt. Daarnaast vraagt 7-Eleven afdracht van de behaalde winst, een verdrievoudiging van de schadevergoeding, een aanvullende schadevergoeding wegens opzettelijk handelen en vergoeding van de proceskosten.