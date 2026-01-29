Action countert groeivertraging met hogere expansie-ambities

Na een omzetgroei van meer dan 16% in 2025, mede dankzij de opening van meer dan één winkel per dag, gaat Action dit jaar nog meer nieuwe winkels openen en ook twee bijkomende markten betreden.

3.302 winkels in 14 landen

Afgelopen boekjaar realiseerde Action een netto-omzet van 16 miljard euro. Dat betekent een groei van 16,1% vergeleken met 2024. Die omzetgroei werd gedreven door een aanhoudende stijging van het aantal klanten, zegt het bedrijf: in 2025 winkelden gemiddeld 21,6 miljoen klanten per week bij Action, tegenover 18,7 miljoen in 2024. Toch vertraagt de groei enigszins: een jaar geleden bedroeg de omzetgroei nog 21,7%. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 4,9%, wat ook beduidend lager is dan de 10,3% van een jaar eerder. Dat is vooral te wijten aan moeilijke omstandigheden op de Franse markt.

De non-fooddiscounter hield wel zijn belofte om meer dan één winkel per dag te openen: er kwamen 384 vestigingen bij. De retailer sloot 2025 af met 3.302 winkels in 14 landen en opende 3 nieuwe distributiecentra. Dat leverde ook 4.565 nieuwe banen op. 3.705 medewerkers maakten een interne promotie. In 2026 duwt Action het gaspedaal nog dieper in: de retailer zet in op verdere groei in Europa met nog meer winkelopeningen dan in 2025. De keten zal ook twee nieuwe markten betreden: Kroatië en Slovenië.

“Veel gezinnen hebben te maken met stijgende kosten en economische onzekerheid en kiezen daarom voor Action voor de producten die zij nodig hebben. Anderen kiezen er simpelweg voor om niet meer uit te geven dan nodig is. Dat is duidelijk terug te zien in onze sterke klantengroei”, zegt CEO Hajir Hajji.