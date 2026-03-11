Action van start in Kroatië

Woensdag opende Action officieel zijn eerste winkel in Kroatië. Het is de vijftiende markt in Europa voor de Nederlandse non-fooddiscounter.

Tweede winkel op komst

De eerste Kroatische vestiging van Action opende woensdagochtend onder grote belangstelling de deuren in Sesvete, vlakbij de hoofdstad Zagreb. Net als in de andere winkels pakt de retailer hier uit met een verrassend assortiment van 6.000 producten in 14 categorieën tegen de laagste prijzen, met elke week 150 nieuwe producten.

Over een week opent de discounter al een tweede winkel in Kroatië: die komt in Ivanec, in het noorden van het land. Later dit jaar betreedt Action nog een zestiende markt, namelijk het buurland Slovenië. De retailer kondigde begin dit jaar een grote expansiegolf aan: de keten zal dit jaar net als in 2025 meer dan één winkel per dag openen.