Joybuy wil marktplaats openstellen voor externe verkopers

Joybuy, het e-commerceplatform van JD.com dat eerder dit jaar in Europa van start ging, is zinnens om vanaf de tweede helft van 2026 ook externe verkopers op zijn platform toe te laten via een marktplaatsmodel.

Strikt gecureerd aanbod

Joybuy treft voorbereidingen om externe verkopers van zowel Europese als Chinese merken te introduceren in zijn online winkels in heel Europa. Daarmee lijkt het bedrijf van koers te veranderen: bij de lancering in maart profileerde Joybuy zich nog als een retailer met eigen voorraad, die zich wilde onderscheiden van het marktplaatsmodel dat spelers als Temu, Shein en Alibaba hanteren.