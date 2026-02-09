AI-chaos bij Alibaba: overbelaste chatbot staakt op piekmoment

Alibaba’s ambitieuze AI-chatbot Qwen moest de handdoek in de ring gooien tijdens een promoactie voor het Chinese Lentefestival. De chatbot kon de enorme toestroom niet aan en stopte tijdelijk met het uitgeven van kortingsbonnen. Gênant voor de techgigant, die juist wilde laten zien hoe ver zijn AI al is gevorderd.

Technische panne: “Te enthousiast”

De problemen ontstonden toen Alibaba vorige week een promotie lanceerde waarbij gebruikers via Qwen, die gebruikers helpt met winkelen via spraakopdrachten, gratis bubble tea konden bestellen bij populaire ketens zoals Heytea en Luckin Coffee. De actie maakte deel uit van een groter plan van 3 miljard yuan (zo’n 430 miljoen euro) om nieuwe gebruikers te lokken tijdens het Lentefestival, een periode waarin Chinezen traditioneel massaal online shoppen. Binnen negen uur waren er al 10 miljoen bestellingen geplaatst – een ongekend succes, maar ook het begin van de ellende.