Opnieuw miljoenenboete voor Shein in Frankrijk

De Franse autoriteit voor de consumentenbescherming heeft Shein opnieuw twee boetes opgelegd voor in totaal meer dan 22 miljoen euro, wegens ernstige tekortkomingen op het gebied van traceerbaarheid, milieu-informatie, retourtermijnen en leveringsvoorwaarden.

Boetes stapelen zich op

Een eerste boete voor een bedrag van 5,77 miljoen euro krijgt Shein voor het niet respecteren van de wettelijk vereiste retourtermijn van 14 dagen voor bepaalde producten, en voor het achterhouden van essentiële milieu-informatie over de herkomst van materialen. De tweede boete van 16,73 miljoen euro komt er omdat de bestelbevestigingen naar consumenten niet voldeden aan de wettelijke vereisten. Verplichte vermeldingen over de prijs van de artikelen, de leveringsdatum of -termijn, gegevens over de identiteit en contactgegevens van de verkoper ontbreken.

De nieuwe boetes verhogen het totale bedrag aan sancties tegen Shein in Frankrijk tot meer dan 210 miljoen euro. In juli vorig jaar kreeg de Chinese webshop immers al een boete van 40 miljoen euro wegens bedrieglijke commerciële praktijken. In september volgde een boete van 150 miljoen euro wegens het niet naleven van de cookiewetgeving. Shein noemt de opgelegde sancties “disproportioneel en discriminatoir” en gaat in beroep. De Franse minister van Handel, Serge Papin, spreekt van “oneerlijke concurrentie” door Shein.