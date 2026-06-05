Amazon investeert 10 miljard euro in robots en snellere leveringen in Europa

Amazon trekt de komende jaren meer dan 10 miljard euro uit voor de uitbreiding en modernisering van het Europese logistieke netwerk. De investering omvat nieuwe robotica, extra distributiecapaciteit en 25.000 bijkomende jobs in Europa.

Nieuwe generatie robots

Een van de blikvangers is de nieuwste versie van Proteus, Amazons autonome robot. Dankzij artificiële intelligentie kan de robot voortaan via eenvoudige tekstinstructies van medewerkers opdrachten uitvoeren. Proteus bepaalt vervolgens zelf de prioriteiten, route en timing van de taak.