[Onderzoek] AI en prijsdruk breken de macht van merken

De consument voelt zich anno 2026 persoonlijk wel tamelijk weerbaar, maar vertrouwt de economie steeds minder. Die paradox vormt volgens adviesbureau Roland Berger de kern van een nieuw consumptiepatroon: mensen blijven geld uitgeven, maar toetsen iedere aankoop scherper op prijs, functionaliteit en concrete opbrengst.

Optimistisch met minder koopkracht

Roland Berger en onderzoeksbureau NativeResearch ondervroegen tussen februari en maart 6.000 consumenten in negen landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten. De onderzoekers spraken daarnaast met bestuurders en andere insiders uit de consumentensector.