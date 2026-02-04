Belg Bart Raeymaekers tijdelijk aan het roer bij Action Duitsland

Bart Raeymaekers neemt tijdelijk de functie van directeur Duitsland bij non-fooddiscounter Action over, na het vertrek van topman Heiko Großner. De retailer is de zoektocht naar een definitieve opvolger gestart.

Ervaren manager

Großner, die sinds oktober 2020 de leiding nam over Action in Duitsland, heeft het bedrijf verlaten om een nieuwe uitdaging in de retail aan te gaan. Voorlopig neemt de Belg Bart Raeymaekers, die al sinds 2012 bij Action aan de slag is, het stokje over. Hij doet dat naast zijn huidige taken als regionaal directeur voor de landen Benelux, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal. Bovendien is hij ook nog even landdirecteur ad interim in Spanje, waar hij de verantwoordelijkheden binnenkort zal overdragen aan Francisco Núñez, meldt Lebensmittel Zeitung.

Vorig jaar, op de Retail Marketing Day van RetailDetail, gaf Raeymaekers zijn visie op de succesfactoren die van Action een retailfenomeen zonder vergelijk maken. Het bedrijf rapporteerde vorige week nog een omzetgroei van meer dan 16% in 2025, mede dankzij de opening van meer dan één winkel per dag. Dit jaar wil de non-fooddiscounter zelfs nog meer winkels openen.