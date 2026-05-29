[In Beeld] Supra Bazar investeert 1 miljoen euro in Tielt

Supra Bazar investeerde meer dan 1 miljoen euro in de grondige renovatie en uitbreiding van zijn vestiging in Tielt. De winkel opent vandaag opnieuw de deuren, na een verbouwing die het verkoopoppervlak met zo’n 1.800 vierkante meter vergrootte tot 8.500 vierkante meter.

Meer ruimte voor beleving

Terwijl veel retailers hun winkelnetwerk herbekijken, kiest Supra Bazar voor een andere koers. Volgens Bavo Vanhalst, CEO van moederbedrijf Vanhalst Retail Group, blijft de fysieke winkel een essentieel onderdeel van het retailmodel. “Voor een assortiment als dat van Supra Bazar blijft fysieke beleving cruciaal. Klanten willen producten kunnen ontdekken, vergelijken en meenemen. Daarom kiezen we hier niet voor minder winkelruimte, maar voor betere winkelruimte.”