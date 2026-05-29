E-commercegroep Otto verdubbelt winst op verzwakte omzet

Otto Group sloot het afgelopen boekjaar af met een bijna verdubbelde winst, hoewel de omzet terugviel zonder About You. Ondanks het zwakke consumentenvertrouwen noemt topvrouw Petra Scharner-Wolff het jaar, dat eind februari eindigde, geslaagd.

Zwakke modemarkt

De groepsomzet kromp met 7,4% tot 13,8 miljard euro, vooral door de verkoop van dochter About You aan concurrent Zalando, die in juli 2025 werd afgerond. Ook kledingmerk Bonprix presteerde zwakker, door getemperd consumentenvertrouwen en toenemende concurrentie.

Toch steeg de winst voor rente en belastingen van 276 naar 641 miljoen euro. Na belastingen bleef 312 miljoen euro over. Scharner-Wolff, die de leiding van het concern overnam in maart vorig jaar, schrijft de winststijging toe aan de groei van platform otto.de, de bijdrage van de winstgevende financiële dienstverlener Eos en kostenbesparingen. Al ligt Eos momenteel onder vuur bij consumentenbonden.