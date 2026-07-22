China niet te spreken over Europese boete voor AliExpress

Het Chinese ministerie van Handel uit zijn “sterke onvrede en ernstige bezorgdheid” over de beslissing van de Europese Unie om onlineplatform AliExpress een recordboete op te leggen van 550 miljoen euro.

Maatregelen aangekondigd

Afgelopen maandag kondigde de Europese Commissie aan dat ze AliExpress, het onlineplatform van de Chinese groep Alibaba, een boete oplegt van 550 miljoen euro omdat de retailer te weinig doet om de verkoop van illegale en gevaarlijke producten aan te pakken. Het gaat om de zwaarste boete tot nu toe onder de Europese digitaledienstenverordening of Digital Services Act (DSA).

Dat nieuws was niet naar de zin van de Chinese regering, die in de boete een poging ziet van de EU om digitale barrières op te werpen en Chinese e-commercebedrijven te discrimineren in hun bedrijfsvoering binnen Europa. China heeft aangekondigd dat het maatregelen zal nemen om de rechten van zijn bedrijven te beschermen.

De boete illustreert de toenemende assertiviteit van de EU in haar omgang met China. Op aandringen van de retailsector toont Europa zich bezorgd over de vaak als oneerlijk beschouwde concurrentie door Chinese onlinespelers, die zich niet altijd lijken te houden aan de Europese regels over privacy, productveiligheid en namaak.

In elk geval wordt China een bepalende speler in het retaillandschap van morgen. Inzicht krijgen in de strategie waarmee steeds meer Chinese retailbedrijven de Europese markt bespelen? Dat kan uit eerste hand! Neem deel aan de inspiratiereis naar China die RetailDetail organiseert van 7 tot en met 13 september. Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij!